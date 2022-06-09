"Шахтер" назвал цену на бразильца Нереса

Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в летнее трансферное окно готов продать бразильского полузащитника Давида Нереса, сообщает 90min.

По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за футболиста 15 миллионов евро. На хавбека претендуют "Ювентус" и "Бенфика".

25-летний Нерес перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Аякса" за 12 миллионов евро. За украинский клуб он не провел ни одного официального матча.

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