"Шахтер" назвал цену на бразильца Нереса
Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в летнее трансферное окно готов продать бразильского полузащитника Давида Нереса, сообщает 90min.
По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за футболиста 15 миллионов евро. На хавбека претендуют "Ювентус" и "Бенфика".
25-летний Нерес перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Аякса" за 12 миллионов евро. За украинский клуб он не провел ни одного официального матча.
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