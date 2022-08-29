"Шахтер" на полгода потерял основного защитника

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Шахтера" на официальном сайте сообщила о тяжелой травме левого защитника Виктора Корниенко.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Травму он получил в матче 2-го тура чемпионата Украины против "Кривбасса" (1:0). Сроки восстановления игрока составят не менее полугода.

23-летний Корниенко выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 30 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Не пропустите: Победы "Шахтера" и "Зари", провал "Динамо" Киев: результаты 2-го тура чемпионата Украины. | https://dailysports.net