"Шахтер" на полгода потерял основного защитника
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Шахтера" на официальном сайте сообщила о тяжелой травме левого защитника Виктора Корниенко.
У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Травму он получил в матче 2-го тура чемпионата Украины против "Кривбасса" (1:0). Сроки восстановления игрока составят не менее полугода.
23-летний Корниенко выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 30 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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|Команда
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|О
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|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13