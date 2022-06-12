"Шахтер" может продать бразильца Педриньо в Азию

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"Шахтер" может продать бразильца Педриньо в Азию

Фото: твиттер Педриньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо может перейти в "Аль-Айн" из ОАЭ, сообщает Goal.

По сведениям источника, азиатский клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро. При этом эмиратцы предлагают хавбека контракт с зарплатой в размере семи миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 25-летний Педриньо провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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