"Шахтер" может продать бразильца Педриньо в Азию
Фото: твиттер Педриньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо может перейти в "Аль-Айн" из ОАЭ, сообщает Goal.
По сведениям источника, азиатский клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро. При этом эмиратцы предлагают хавбека контракт с зарплатой в размере семи миллионов евро в год.
В минувшем сезоне 25-летний Педриньо провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|Десна Чернигов
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|Александрия
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13