"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Колоса" Андрея Тотовицкого.
Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Футболист заключил с "горняками" контракт до лета 2025 года.
29-летний Тотовицкий является воспитанником "Шахтера". За "Колос" он выступал с января 2022 года, но не провел за клуб ни одного матча. Также играл за "Ильичевец", "Зарю", "Кортрейк", "Мариуполь" и "Десну".
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13