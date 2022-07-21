"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника

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"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Колоса" Андрея Тотовицкого.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Футболист заключил с "горняками" контракт до лета 2025 года.

29-летний Тотовицкий является воспитанником "Шахтера". За "Колос" он выступал с января 2022 года, но не провел за клуб ни одного матча. Также играл за "Ильичевец", "Зарю", "Кортрейк", "Мариуполь" и "Десну". 

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