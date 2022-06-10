"Шахтер" и "Динамо" решили, где хотят проводить матчи чемпионата

Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен

Сразу пять украинских клубов могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, речь идет о "Шахтёре", "Динамо", "Днепр-1", "Заре" и "Ворскле"

Он уточнил, что на время выступления в еврокубках указанные клубы могут проводить в Польше и матчи чемпионата Украины.

Когда команды завершат участие в еврокубках, они вернутся в Украину, где проведут оставшиеся матчи сезона.

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