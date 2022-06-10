"Шахтер" и "Динамо" решили, где хотят проводить матчи чемпионата
Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен
Сразу пять украинских клубов могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше.
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, речь идет о "Шахтёре", "Динамо", "Днепр-1", "Заре" и "Ворскле"
Он уточнил, что на время выступления в еврокубках указанные клубы могут проводить в Польше и матчи чемпионата Украины.
Когда команды завершат участие в еврокубках, они вернутся в Украину, где проведут оставшиеся матчи сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13