"Шахтер" и "Динамо" решили, где хотят проводить матчи чемпионата

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"Шахтер" и "Динамо" решили, где хотят проводить матчи чемпионата

Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен

Сразу пять украинских клубов могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, речь идет о "Шахтёре", "Динамо", "Днепр-1", "Заре" и "Ворскле"  

Он уточнил, что на время выступления в еврокубках указанные клубы могут проводить в Польше и матчи чемпионата Украины.

Когда команды завершат участие в еврокубках, они вернутся в Украину, где проведут оставшиеся матчи сезона. 

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