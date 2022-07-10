"Шахтер" хочет вернуть своего воспитанника из Серии А

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"Шахтер" хочет вернуть своего воспитанника из Серии А

Фото: твиттер Виктора Коваленко/Автор неизвестен

"Шахтер" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты" Виктору Коваленко, сообщает Il Giorno.

По сведениям источника, донецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Специя". "Аталанта" готова продать хавбека, так как на него не рассчитывает главный тренер Джан Пьеро Гасперини. 

Напомним, что украинец является воспитанником "Шахтера" и выступал за клуб с 2015 по 2021 годы.

В прошлом сезоне 26-летний Коваленко выступал за "Специю" на правах аренды, провел за клуб 27 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Аталантой" действует до лета 2025 года.

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