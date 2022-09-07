"Шахтер" добыл первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2022/23 разгромил "Лейпциг" со счетом 4:1. Для "горняков" эта победа стала первой за последние восемь матчей в основной сетке турнира.
Украинская команда не могла выиграть с сезона 2020/21, когда в шестом туре группового раунда была ничья с "Интером". После этого последовали шесть матчей без побед в группе ЛЧ 2021/22.
Более того, победа со счетом 4:1 для "Шахтера" стала первым разгромом немецкой команды в Лиге чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13