"Шахтер" добыл первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года

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"Шахтер" добыл первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2022/23 разгромил "Лейпциг" со счетом 4:1. Для "горняков" эта победа стала первой за последние восемь матчей в основной сетке турнира.

Украинская команда не могла выиграть с сезона 2020/21, когда в шестом туре группового раунда была ничья с "Интером". После этого последовали шесть матчей без побед в группе ЛЧ 2021/22.

Более того, победа со счетом 4:1 для "Шахтера" стала первым разгромом немецкой команды в Лиге чемпионов.

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