"Шахтер" - "Аль-Фатех" - 5:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче разгромил "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Победу "горнякам" принесли дубль Даниилы Сикана, голы Владислава Вакулы, Сергея Кривцова и Лассины Траоре.

"Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) - "Шахтер" (Украина) - 0:5 (0:4)

Голы: Сикан, 7 - 0:1, Вакула, 24 - 0:2, Кривцов, 34 - 0:3, Сикан, 37 - 0:4, Траоре, 80 - 0:5

"Шахтер" (стартовый состав): Пятов, Чоботенко, Кривцов, Бондарь, Фарина, Кащук, Очеретько, Корниенко, Вакула, Джурасек, Сикан.

Видеообзор матча

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