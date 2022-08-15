"Шахтер" - "Аль-Фатех" - 5:0 (видеообзор)
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче разгромил "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Победу "горнякам" принесли дубль Даниилы Сикана, голы Владислава Вакулы, Сергея Кривцова и Лассины Траоре.
"Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) - "Шахтер" (Украина) - 0:5 (0:4)
Голы: Сикан, 7 - 0:1, Вакула, 24 - 0:2, Кривцов, 34 - 0:3, Сикан, 37 - 0:4, Траоре, 80 - 0:5
"Шахтер" (стартовый состав): Пятов, Чоботенко, Кривцов, Бондарь, Фарина, Кащук, Очеретько, Корниенко, Вакула, Джурасек, Сикан.
Видеообзор матча
Не пропустите: "Байер" отказался от трансфера таланта "Шахтера". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Рома" вступила в борьбу за Асенсио
-
"Атлетико" разгромил "Хетафе" в стартовом туре Ла Лиги
-
Дорогостоящий новичок "Астон Виллы" пропустит полгода из-за тяжелой травмы
-
Гончаренко возглавил клуб РПЛ
-
"Барселона" намерена избавиться от Брейтуэйта
-
Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду
-
Кольядо перешел из "Барселоны" в другой клуб Ла Лиги
-
"Наполи" одержал результативную победу в 1-м туре Серии А
-
Хвича забил первый гол за "Наполи" в Серии А
-
Назван окончательный список претендентов на приз Golden Boy
-
"Атлетик" не сумел победить в 1-м туре Ла Лиги
-
Мбаппе и Неймар уладили конфликт
-
"Шахтер" - "Аль-Фатех" - 5:0 (видеообзор)
-
Тен Хаг придумал наказание для игроков "МЮ" за поражение от "Брентфорда"
-
"Челси" готов заплатить огромную сумму за таланта "Эвертона"
-
"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить ветерана "Лестера"
-
Тен Хаг резко изменил мнение о Роналду
-
"Манчестер Сити" хочет огромную сумму за Бернарду Силву
-
"Ювентус" может купить Арнаутовича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13