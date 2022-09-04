"Севилья" выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год

Теги севилья

"Севилья" выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

"Севилья" показала свой худший старт в чемпионате Испании за 41 год.

Вчера подопечные Хулена Лопетеги в 4-м туре первенства уступили "Барселоне" (0:3).

Также "Севилья" проиграла "Осасуне" (1:2) и "Альмерии" (1:2), а еще была ничья с "Вальядолидом" (1:1).

Таким образом, по итогам четырех туров команда набрала один балл.

Последний раз "Севилья" так плохо стартовала в сезоне-1981/82.

Не пропустите: "Реал" с трудом победил "Бетис". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины

"Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов