"Севилья" выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

"Севилья" показала свой худший старт в чемпионате Испании за 41 год.

Вчера подопечные Хулена Лопетеги в 4-м туре первенства уступили "Барселоне" (0:3).

Также "Севилья" проиграла "Осасуне" (1:2) и "Альмерии" (1:2), а еще была ничья с "Вальядолидом" (1:1).

Таким образом, по итогам четырех туров команда набрала один балл.

Последний раз "Севилья" так плохо стартовала в сезоне-1981/82.

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