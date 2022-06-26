"Севилья" вступила в борьбу за сына Симеоне

Фото: твиттер Джованни Симеоне/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Вероны" Джованни Симеоне, сыну главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Атлетико", "Ювентус" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне 26-летний Симеоне провел за "Верону" 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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