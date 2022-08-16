"Севилья" ведёт переговоры с "Баварией" о трансфере защитника
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
"Севилья" ведёт переговоры с "Баварией" о трансфере защитника Танги Ньянзу.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, испанский клуб уже согласовал контракт с 20-летним футболистом и верит, что закроет сделку в ближайшие дни.
За футболиста испанский клуб заплатит 20 млн евро.
Напомним, что Ньянзу перешёл в "Баварию" свободным агентом из "ПСЖ" в июле 2020 года. В 28 матчах за мюнхенцев Танги забил гол и отдал результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20