Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

"Севилья" ведёт переговоры с "Баварией" о трансфере защитника Танги Ньянзу.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, испанский клуб уже согласовал контракт с 20-летним футболистом и верит, что закроет сделку в ближайшие дни.

За футболиста испанский клуб заплатит 20 млн евро.

Напомним, что Ньянзу перешёл в "Баварию" свободным агентом из "ПСЖ" в июле 2020 года. В 28 матчах за мюнхенцев Танги забил гол и отдал результативную передачу.

Не пропустите: "Интер" и "Милан" отказались от Роналду. | https://dailysports.net