"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

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"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги уволен с должности после поражения от "Боруссии" (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Решение об отставке 56-летнего специалиста приняли сразу после игры.

Причиной увольнения стали плохие результаты команды в этом сезоне. В Ла Лиге "Севилья" занимает 17-е место в таблице, не одержав ни одной победы в семи играх.

В Лиге чемпионов "Севилья"  также проиграла "Манчестер Сити" и сыграла вничью с "Копенгагеном".

Лопетеги тренировал команду с июня 2019 года.

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