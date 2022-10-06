"Севилья" уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги уволен с должности после поражения от "Боруссии" (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Решение об отставке 56-летнего специалиста приняли сразу после игры.

Причиной увольнения стали плохие результаты команды в этом сезоне. В Ла Лиге "Севилья" занимает 17-е место в таблице, не одержав ни одной победы в семи играх.

В Лиге чемпионов "Севилья" также проиграла "Манчестер Сити" и сыграла вничью с "Копенгагеном".

Лопетеги тренировал команду с июня 2019 года.

Читайте: Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября | https://dailysports.net/