"Севилья" усилилась форвардом сборной Дании

Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о переходе форварда "Ниццы" и сборной Дании Каспера Дольберга.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

24-летний Дольберг выступал за "Ниццу" с 2019 года. Всего он провел за клуб 85 матчей, забил 24 гола и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Силькеборг" и "Аякс". За сборную Дании сыграл 35 матчей и забил 10 мячей.

Не пропустите: "Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии. | https://dailysports.net