"Севилья" стартовала с поражения в Ла Лиге

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"Севилья" стартовала с поражения в Ла Лиге

Фото: твиттер "Осасуны"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле обыграла "Севилью" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Чими Авилы и Аймара Ороса. У гостей отличился Рафа Мир.

"Осасуна" – "Севилья" - 2:1 (1:1)
Голы: Авила, 9 - 1:0, Мир, 11 - 1:1, Орос, 74 (с пенальти) - 2:1

"Осасуна": Эррера, Унаи Гарсия (Санчес, 79), Давид Гарсия, Хуан Крус, Мойсес Гомес, Торро, Монкайола, Пенья (Брашанац, 62), Орос (Ибаньес, 81), Барха (Видаль, 56), Чими Авила (Кике Гарсия, 81).

"Севилья": Буну, Навас, Гудель, Рекик, Акунья, Фернандо, Дилэйни (Ракитич, 80), Гомес (Иван Ромеро, 80), Окампос (Теллес, 80), Корона (Ламела, 63), Рафа Мир (Эн-Несири, 63).

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