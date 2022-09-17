"Севилья" провела переговоры с бывшим тренером "Шахтера"
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Испанская "Севилья" провела переговоры с бывшим наставником "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Переговоры прошли на прошлой.
По информации инсайдера Николо Скиры, известный специалист сообщил испанцам, что абсолютно доступен и готов к работе.
Также в услугах наставника есть интерес со стороны английского "Брайтона".
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