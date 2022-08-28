"Севилья" показала худший старт в чемпионате за 41 год
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
"Севилья" показала свой худший старт в Ла Лиге за 41 год.
В 3-м туре команда Хулена Лопетеги проиграла "Альмерии" (1:2). До этого рекордсмен Лиги Европы потерпел поражение от "Осасуны" (1:2) и сыграл вничью с "Вальядолидом" (1:1).
После 3 туров у "Севильи" одно очко.
В последний раз команда так стартовала в сезоне-1981/82, тогда тоже было одно очко после 3 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14