"Севилья" показала худший старт в чемпионате за 41 год

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

"Севилья" показала свой худший старт в Ла Лиге за 41 год.

В 3-м туре команда Хулена Лопетеги проиграла "Альмерии" (1:2). До этого рекордсмен Лиги Европы потерпел поражение от "Осасуны" (1:2) и сыграл вничью с "Вальядолидом" (1:1).

После 3 туров у "Севильи" одно очко.

В последний раз команда так стартовала в сезоне-1981/82, тогда тоже было одно очко после 3 матчей.

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