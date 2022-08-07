"Севилья" подпишет Иско, но при одном условии

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"Севилья" подпишет Иско, но при одном условии

Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Испании Иско близок к переходу в "Севилью", сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Севильский клуб подпишет футболиста, если он пройдет медицинское обследование. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется клубу бесплатно.

30-летний Иско ранее выступал за "Валенсию", "Малагу" и "Реал". За сборную Испании сыграл 38 матчей и забил 12 голов.

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