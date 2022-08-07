"Севилья" подпишет Иско, но при одном условии
Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен
Бывший полузащитник сборной Испании Иско близок к переходу в "Севилью", сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Севильский клуб подпишет футболиста, если он пройдет медицинское обследование. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется клубу бесплатно.
30-летний Иско ранее выступал за "Валенсию", "Малагу" и "Реал". За сборную Испании сыграл 38 матчей и забил 12 голов.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|7
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|20
|27
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|Леванте
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|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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|Мальорка
|20
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