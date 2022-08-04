"Севилья" подписала защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Алекса Теллеса.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа. Бразилец будет играть за "Севилью" под 3-м номером.

29-летний Теллес выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Всего он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Жувентуде", "Гремио", "Галатасарай", "Интер" и "Порту". За сборную Бразилии сыграл шесть матчей.

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