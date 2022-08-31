"Севилья" подписала полузащитника сборной Бельгии
Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского полузащитника "Реала Сосьедад" Аднана Янузая.
Футболист достался испанскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.
27-летний Янузай выступал за "Реал Сосьедад" с 2017 года. Всего он провел за клуб 168 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", дортмундскую "Боруссию" и "Сандерленд". За сборную Бельгии сыграл 15 матчей и забил один гол.
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