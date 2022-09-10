"Севилья" одержала победу в Барселоне

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"Севилья" одержала победу в Барселоне

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла барселонский "Эспаньол".

Победу гостям принесли дубль Хосе Анхеля Кармоны и гол Эрика Ламелы. У хозяев отличились Хоселу и Мартин Брэйтуэйт.

"Севилья", набрав четыре очка, поднялась на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 4 очками опустился на 16-ю позицию.

"Эспаньол" – "Севилья" - 2:3 (1:3)
Голы: Ламела, 1 - 0:1, Кармона, 26 - 0:2, Кармона, 45 - 0:3, Хоселу, 45 (с пенальти) - 1:3, Брэйтуэйт, 62 - 2:3

"Эспаньол": Альваро Фернандес, Хиль (Санчес, 76; Эль-Хилали, 88), Кабрера, Серджи Гомес, Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 59), Винисиус Коста, Хоселу, Брэйтуэйт, Пуадо (Меламед, 88).

"Севилья": Буну, Кармона (Навас, 73), Гудель, Салас (Рекик, 67), Акунья (Теллес, 46), Фернандо, Иско, Оливер Торрес (Ньянзу, 67), Жордан (Ракитич, 73), Ламела, Эн-Несири.

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