"Севилья" одержала победу в Барселоне
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла барселонский "Эспаньол".
Победу гостям принесли дубль Хосе Анхеля Кармоны и гол Эрика Ламелы. У хозяев отличились Хоселу и Мартин Брэйтуэйт.
"Севилья", набрав четыре очка, поднялась на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 4 очками опустился на 16-ю позицию.
"Эспаньол" – "Севилья" - 2:3 (1:3)
Голы: Ламела, 1 - 0:1, Кармона, 26 - 0:2, Кармона, 45 - 0:3, Хоселу, 45 (с пенальти) - 1:3, Брэйтуэйт, 62 - 2:3
"Эспаньол": Альваро Фернандес, Хиль (Санчес, 76; Эль-Хилали, 88), Кабрера, Серджи Гомес, Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 59), Винисиус Коста, Хоселу, Брэйтуэйт, Пуадо (Меламед, 88).
"Севилья": Буну, Кармона (Навас, 73), Гудель, Салас (Рекик, 67), Акунья (Теллес, 46), Фернандо, Иско, Оливер Торрес (Ньянзу, 67), Жордан (Ракитич, 73), Ламела, Эн-Несири.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14