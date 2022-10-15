"Севилья" одержала гостевую победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Неманя Гудель.

"Севилья", набрав 9 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 9 очками осталась на 12-й позиции.

"Мальорка" – "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Гудель, 53 - 0:1

"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете (Батталья, 79), Куфре, Санчес (Лаго Джуниор, 67), Ли Кан Ин (Ндиайе, 67), Руис де Галаррета, Баба (Дани Родригес, 57), Пратс (Анхель Родригес, 57).

"Севилья": Буну, Навас (Кармона, 46), Маркао Тейшейра, Монтьель, Ньянзу, Теллес (Акунья, 67), Ракитич, Гудель, Иско (Гомес, 67), Оливер Торрес (Сусо, 84), Ламела (Эн-Несири, 79).

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