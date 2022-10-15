"Севилья" одержала гостевую победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Неманя Гудель.
"Севилья", набрав 9 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 9 очками осталась на 12-й позиции.
"Мальорка" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Гудель, 53 - 0:1
"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете (Батталья, 79), Куфре, Санчес (Лаго Джуниор, 67), Ли Кан Ин (Ндиайе, 67), Руис де Галаррета, Баба (Дани Родригес, 57), Пратс (Анхель Родригес, 57).
"Севилья": Буну, Навас (Кармона, 46), Маркао Тейшейра, Монтьель, Ньянзу, Теллес (Акунья, 67), Ракитич, Гудель, Иско (Гомес, 67), Оливер Торрес (Сусо, 84), Ламела (Эн-Несири, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14