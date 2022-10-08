"Севилья" не сумела выиграть в первом матче при Сампаоли

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Атлетиком" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Оливер Торрес, но на 73-й минуте равновесие восстановил Микель Весга.

"Севилья", набрав 6 очков, вышла на 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 17 очками поднялся на третью позицию.

"Севилья" – "Атлетик" - 1:1 (1:0)

Голы: Торрес, 4 - 1:0, Весга, 73 - 1:1

"Севилья": Дмитрович, Монтьель, Маркао Тейшейра, Ньянзу (Кармона, 56), Теллес (Дилэйни, 71), Гудель, Гомес, Иско (Ламела, 61), Оливер Торрес, Жордан (Акунья, 56), Дольберг (Эн-Несири, 61).

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия (Весга, 56), Сансет (Эррера, 56), Муниаин, Уильямс, Беренгер (Рауль Гарсия, 74), Уильямс (Морсильо, 88).

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