"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги

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"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Мальорка" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Севилья", набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 33 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Севилья" – "Мальорка" - 0:0

"Севилья": Буну, Навас (Окампос, 67), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Гудель (Ракитич, 80), Гомес, Жордан (Дилэйни, 55), Ламела (Марсьяль, 67), Корона, Рафа Мир (Эн-Несири, 55).

"Мальорка": Рейна, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Коста (Руссо, 87), Севилья (Дани Родригес, 74), Батталья, Санчес (Гренье, 87), Анхель Родригес (Кубо, 74), Мурики.

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