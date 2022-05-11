"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Мальорка" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Севилья", набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 33 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
"Севилья" – "Мальорка" - 0:0
"Севилья": Буну, Навас (Окампос, 67), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Гудель (Ракитич, 80), Гомес, Жордан (Дилэйни, 55), Ламела (Марсьяль, 67), Корона, Рафа Мир (Эн-Несири, 55).
"Мальорка": Рейна, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Коста (Руссо, 87), Севилья (Дани Родригес, 74), Батталья, Санчес (Гренье, 87), Анхель Родригес (Кубо, 74), Мурики.
Не пропустите: "Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 мая
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в феерическом финале Кубка Италии
-
Френки де Йонг близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" победил "Эльче" и ворвался в топ-3 Ла Лиги
-
Покер де Брюйне принес "Ман Сити" яркую победу в АПЛ
-
Определился чемпион Шотландии
-
"Ренн" проиграл "Нанту" и может не попасть в ЛЧ
-
Сборная Украины победила клуб Бундеслиги
-
"Челси" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
-
"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
Ваноли высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии
-
Определился чемпион Нидерландов
-
Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
-
Мостовой высказался о проблемах "Зенита" в Лиге чемпионов
-
"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1
-
"Зенит" нашел нового вратаря в РПЛ
-
Определились финалисты Кубка России
-
"Спартак" вышел в финал Кубка России
-
В "Спартаке" высказались о будущем Ваноли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14