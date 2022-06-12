"Севилья" назвала "Челси" цену на Кунде

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"Севилья" назвала "Челси" цену на Кунде

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Севилья" определилась с ценой на французского защитника Жюля Кунде, которым интересуется "Челси", сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за футболиста 65 миллионов евро. "Челси" предлагает 50 миллионов, а оставшуюся сумму хочет прописать в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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