"Севилья" нашла замену Лопетеги в Аргентине

Теги севильяхулен лопетегиривер плейтмарсело гальярдо

"Севилья" нашла замену Лопетеги в Аргентине

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

"Севилья" рассматривает кандидатуру главного тренера аргентинского клуба "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо.

В испанском клубе крайне недовольны выступлением команды в текущем сезоне под руководством Хулена Лопетеги.

По данным источника, спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи лично предложил кандидатуру 46-летнего аргентинца.

Гальярдо руководит "Ривер Плейтом "с 2014 года. При нем команда становилась чемпионом Аргентины, два раза обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.

Что касается "Севильи", то команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после 6 матчей, имея 5 очков.

Не пропустите: "Реал" с трудом победил "Бетис". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы

Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов