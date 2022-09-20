"Севилья" нашла замену Лопетеги в Аргентине
Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен
"Севилья" рассматривает кандидатуру главного тренера аргентинского клуба "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо.
В испанском клубе крайне недовольны выступлением команды в текущем сезоне под руководством Хулена Лопетеги.
По данным источника, спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи лично предложил кандидатуру 46-летнего аргентинца.
Гальярдо руководит "Ривер Плейтом "с 2014 года. При нем команда становилась чемпионом Аргентины, два раза обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.
Что касается "Севильи", то команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после 6 матчей, имея 5 очков.
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