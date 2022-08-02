"Севилья" нашла замену Кунде в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Байи, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него 15 миллионов евро. В составе "Севильи" Байи может заменить французского защитника Жюля Кунде, который перешел в "Барселону".

В прошлом сезоне 28-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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