"Севилья" нацелилась на защитника "Тоттенхэма"

Фото: твиттер Серхио Регилона/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к испанскому защитнику "Тоттенхэма" Серхио Регилону, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что Регилон не поехал с лондонцами в предсезонный тур.

В прошлом сезоне 25-летний Регилон провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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