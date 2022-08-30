"Севилья" нацелилась на хавбека сборной Бельгии

Фото: твиттер Аднана Янузая/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к полузащитнику сборной Бельгии Аднану Янузаю, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб может подписать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Бельгиец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. "Севилья" рассматривает кандидатуру Янузая в качестве возможной замены аргентинскому полузащитнику Лукасу Окампосу, которым интересуется "Аякс".

27-летний Янузай ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", дортмундскую "Боруссию", "Сандерленд" и "Реал Сосьедад". За сборную Бельгии сыграл 15 матчей и забил один гол.

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