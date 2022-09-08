"Севилья" может уволить Лопетеги после следующего матча

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"Севилья" может уволить Лопетеги после следующего матча

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

Руководство "Севильи" предоставило последний шанс главному тренеру Хулену Лопетеги.

Как сообщает Marca, судьба специалиста решится после матча 5-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" 10 сентября. Если игра будет проиграна, то тренера уволят.

В числе кандидатов на замену Лопетеги называют Марселино Гарсию Тораля и Хорхе Сампаоли.

"Севилья" с начала сезона проиграла 4 из 5 матчей, в одном сыграла вничью. 

Лопетеги возглавляет команду с лета 2019 года. 

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