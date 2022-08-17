"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 млн евро

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"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 млн евро

Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "Баварии" Танги Ньянзу.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. При этом мюнхенцы сохранили за собой возможность обратного трансфера. Футболист заключил с испанским клубом контракт до лета 2027 года.

20-летний Ньянзу выступал за "Баварию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за ПСЖ. За молодежную сборную Франции сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

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