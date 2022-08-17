"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 млн евро
Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "Баварии" Танги Ньянзу.
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. При этом мюнхенцы сохранили за собой возможность обратного трансфера. Футболист заключил с испанским клубом контракт до лета 2027 года.
20-летний Ньянзу выступал за "Баварию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за ПСЖ. За молодежную сборную Франции сыграл 10 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20