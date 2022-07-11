"Севилья" купила бразильского защитника

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"Севилья" купила бразильского защитника

Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Севильи" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника "Галатасарая" Маркао Тейшейры.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист заключил с испанским клубом контракт до лета 2027 года.

26-летний Маркао выступал за "Галатасарай" с 2019 года. Всего он провел за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Авай", "Атлетико Паранаэнсе", "Гуаратингету", "Ферровиарию", "Атлетико Гояненсе", "Риу Аве" и "Шавиш". 

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