"Севилья" и "Реал Сосьедад" следят за игроком "Динамо"
Фото: твиттер Шиманьски\Автор неизвестен
"Севилья" и "Реал Сосьедад" намерены подписать игрока московского "Динамо" Себастьяна Шиманьски.
Как сообщает La Colina de Nervion, московский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему поляку. "Динамо" устроит сумма в размере 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Шиманьски сыграл в 31-м матче за "Динамо", в которых забил шесть мячей и отдал девять результативных передач.
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