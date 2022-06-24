"Севилья" и "Реал Сосьедад" следят за игроком "Динамо"

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"Севилья" и "Реал Сосьедад" следят за игроком "Динамо"

Фото: твиттер Шиманьски\Автор неизвестен

"Севилья" и "Реал Сосьедад" намерены подписать игрока московского "Динамо" Себастьяна Шиманьски.

Как сообщает La Colina de Nervion, московский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему поляку. "Динамо" устроит сумма в размере 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шиманьски сыграл в 31-м матче за "Динамо", в которых забил шесть мячей и отдал девять результативных передач.

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