"Севилья" и "Эвертон" поборются за форварда сборной Украины

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"Севилья" и "Эвертон" поборются за форварда сборной Украины

Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен

"Севилья" и "Эвертон" проявляют интерес к нападающему "Бенфики" и сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает журналист Саша Таловьера в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Также форвардом интересуется неназванный клуб Бундеслиги. "Бенфика" оценивает украинца в 20 миллионов евро.

26-летний Яремчук в нынешнем сезоне провел за "Бенфику" пять матчей, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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