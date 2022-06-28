"Севилья" готова заплатить 20 млн евро за хавбека "Лацио"

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"Севилья" готова заплатить 20 млн евро за хавбека "Лацио"

Фото: твиттер Луиса Альберто/Автор неизвестен

"Севилья" хочет купить испанского полузащитника "Лацио" Луиса Альберто, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб предложил за футболиста 20 миллионов евро. Впрочем, данная сумма не устраивает римлян, так как им придется отдать 30 процентов от нее бывшему клубу хавбека - "Ливерпулю".

В прошлом сезоне 29-летний Альберто провел за "Лацио" 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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