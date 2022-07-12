"Сеул" подписал российского форварда

Фото: сайт "Сеула"/Автор неизвестен

Южнокорейский "Сеул" подписал российского нападающего Станислава Ильюченко.

На официальном сайте команды говорится, что соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до конца 2023 года с опцией продления до конца 2024 года.

До этого форвард играл за другого представителя Южной Кореи - "Чонбук". В 66 матчах на его счету 23 гола и 5 результативных передач.

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