Сестра Роналду жестко ответила на слова Переса о футболисте

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Сестра Роналду жестко ответила на слова Переса о футболисте

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Сестра форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Катя Авейру не оставила без внимания заявление президента "Реала" Флорентино Переса про его брата.

Как известно, недавно Перес резко ответил на вопрос болельщика о возможном возвращении футболиста.

"Ему 38 лет, но он все еще может прыгать вверх более чем на два метра, оставаться там в течение 3 минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75..." — написала Авейру в социальной сети.

Читайте: Перес ответил фанатам "Реала" на просьбу вернуть Роналду | https://dailysports.net
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