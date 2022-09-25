Сестра Роналду ярко отреагировала на травму лица Криштиану в матче Лиги наций

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Сестра Роналду ярко отреагировала на травму лица Криштиану в матче Лиги наций

Фото: твиттер Кати Авейру/Автор неизвестен

Катя Авейру, сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала травму брата, которому сильно разбили нос в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Чехии (4:0).

"Проливать на поле кровь... Во имя любви к португальской футболке. Спасибо!" – написала Авейру в своей социальной сети, прикрепив фото брата.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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