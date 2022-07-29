Сестра Роналду ярко отреагировала на критику в адрес Криштиану

Фото: твиттер Эльмы Авейру/Автор неизвестен

Эльма Авейру, сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, отреагировала на критику в адрес футболиста.

"Вы можете болтать, как попугаи, но вскоре Криштиану заставит вас всех замолчать. Терпение", - написала Авейру в своей социальной сети.

При этом Эльма опубликовала видео гола Роналду в финале Лиги чемпионов-2016/2017 против "Ювентуса" (4:1).

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".

В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду находится в худшей форме среди всех игроков "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net