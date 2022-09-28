Сестра Роналду отреагировала на критику португальских фанатов в адрес Криштиану

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Сестра Роналду отреагировала на критику португальских фанатов в адрес Криштиану

Фото: твиттер Кати Авейру/Автор неизвестен

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала португальских болельщиков после поражения национальной команды от Испании (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций. В этой встрече форвард не реализовал несколько голевых моментов, а его команде не сумела выйти в плей-офф.

Авейру опубликовала фото Криштиану, который сидит на газоне спиной к объективу.

"Необходимо помочь тому, кто всегда помогал Португалии. Но португальцы это больные люди, мелочные, бездушные, глупые и неблагодарные. На газоне сидит парень, который полностью опустошен и его некому поддержать. Его зовут Криштиану Роналду и он является лучшим футболистом в мире. 

Меня не удивляет происходящее. Португальцы как всегда плюют в свою же тарелку. Но я всегда буду с тобой, мой король. Будь спокоен", – написала Авейру.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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