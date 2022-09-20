Серия А наказала Моуринью за удаление в матче с "Аталантой"

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, такое наказание португальский специалист получил за свое удаление в матче 7-го тура Серии А с "Аталантой" (0:1). Тогда тренер слишком бурно выражал свое недовольство решениями судей. Таким образом, Моуринью не сможет руководить своей командой в матче 8-го тура с "Интером" (1 октября).

После семи туров "Рома", набрав 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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