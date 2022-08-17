Серхио Рамос вмешался в конфликт между Мбаппе и Неймаром

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос помог урегулировать конфликт, который возник между его одноклубниками Килианом Мбаппе и Неймаром.

Конфликт возник после того, как сразу после игры чемпионата с "Монпелье" (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба.

Инцидент должен был завершиться после встречи игроков с директором парижского клуба Луишем Кампушем, но позже еще одним посредником выступил защитник Серхио Рамос.

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