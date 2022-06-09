Серхи Роберто пошел на серьезный шаг ради "Барселоны"
Фото: твиттер Серхи Роберто/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто пошел на значительное снижение зарплаты ради подписания нового контракта с каталонским клубом, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, по новому соглашению зарплата футболиста снизится с 12 до пяти миллионов евро в год. Продление контракта состоится в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.
30-летний Роберто является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 316 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 37 результативных передач.
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14