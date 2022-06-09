Серхи Роберто пошел на серьезный шаг ради "Барселоны"

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Серхи Роберто пошел на серьезный шаг ради "Барселоны"

Фото: твиттер Серхи Роберто/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто пошел на значительное снижение зарплаты ради подписания нового контракта с каталонским клубом, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, по новому соглашению зарплата футболиста снизится с 12 до пяти миллионов евро в год. Продление контракта состоится в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

30-летний Роберто является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 316 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 37 результативных передач.

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