Серхи Роберто останется в "Барселоне"
Фото: твиттер Серхи Роберто/Автор неизвестен
"Барселона" договорилась о продлении контракт с защитником Серхи Роберто, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2023 года. Зарплата футболист сократится более чем в два раза.
В нынешнем сезоне 30-летний Роберто провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
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|Бетис
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|20
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|13
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|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|20
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