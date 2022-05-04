Серхи Роберто останется в "Барселоне"

Фото: твиттер Серхи Роберто/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась о продлении контракт с защитником Серхи Роберто, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2023 года. Зарплата футболист сократится более чем в два раза.

В нынешнем сезоне 30-летний Роберто провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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