"Сент-Этьен" упустил победу над "Осером" в матче за место в Лиге 1

Фото: твиттер "Осера"/Автор неизвестен

В первом переходном матче за место в Лиге 1 "Осер" и "Сент-Этьен" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Зейду Юссуф, но в концовке хозяев от поражения спас Гаэтан Перрен.

"Осер" - "Сент-Этьен" - 1:1 (0:1)

Голы: Юсуф, 15 - 0:1, Перрен, 87 - 1:1

"Осер": Леон, Аркус, Жубал, Пелленард, Бернард, Туре, Синайоко (Перрен, 63), Сакхи (Трулле, 77), Хейн (Дюгимон, 85), Отре, Шарбонье.

"Сент-Этьен": Бернардони, Трауко, Наде, Мукуди, Сако (Дуат, 54), Юссуф (Габриэл, 54), Камара, Буанга, Норден (Макон, 84), Аушиш (Будебуз, 66), Кривелли (Хазри, 53)

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