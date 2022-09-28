Сенсационный лидер Бундеслиги продлил главного тренера
Фото: сайт "Униона"/Автор неизвестен
Пресс-служба берлинского "Униона" на официальном объявила о продлении контракта с главным тренером Урсом Фишером.
Срок длительности нового соглашение не разглашается. Также новый контракт подписан с ассистентом главного тренера Маркусом Хоффманном.
56-летний Фишер тренирует "Унион" с 2018 года. В первом же сезоне швейцарский специалист вывел клуб в Бундеслигу. В дебютном сезоне в элитном дивизионе "Унион" занял 10-е место, спустя год финишировал на 7-й позиции, а затем стал пятым. В настоящее время "Унион" лидирует в Бундеслиге, набрав 17 очков в семи матчах и идет без поражений.
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|М
|О
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
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|41
|10
|Шальке
|32
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|11
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|32
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|12
|Унион Берлин
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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