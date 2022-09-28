Сенсационный лидер Бундеслиги продлил главного тренера

Фото: сайт "Униона"/Автор неизвестен

Пресс-служба берлинского "Униона" на официальном объявила о продлении контракта с главным тренером Урсом Фишером.

Срок длительности нового соглашение не разглашается. Также новый контракт подписан с ассистентом главного тренера Маркусом Хоффманном.

56-летний Фишер тренирует "Унион" с 2018 года. В первом же сезоне швейцарский специалист вывел клуб в Бундеслигу. В дебютном сезоне в элитном дивизионе "Унион" занял 10-е место, спустя год финишировал на 7-й позиции, а затем стал пятым. В настоящее время "Унион" лидирует в Бундеслиге, набрав 17 очков в семи матчах и идет без поражений.

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