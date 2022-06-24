Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы Жемалетдинова

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Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы Жемалетдинова

Фото: твиттер Семина\Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы игрока клуба Рифата Жемалетдинова.

Как известно, футболист оказался вне игры на 8-9 месяцев.

"Я думаю, надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось с Рифатом. Они лучше это знают. Жемалетдинов — хороший игрок. Он единственный из "Локомотива", кто попал в 33 лучших игрока", — сказал Сёмин.

Отметим, что Жемалетдинов травмировался на тренировке клуба. По итогам сезона его включили в символическую сборную 33 лучших игроков сезона в Премьер-Лиге.

Читайте: Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году | https://dailysports.net
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Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году

Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году

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