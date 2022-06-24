Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы Жемалетдинова
Фото: твиттер Семина\Автор неизвестен
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы игрока клуба Рифата Жемалетдинова.
Как известно, футболист оказался вне игры на 8-9 месяцев.
"Я думаю, надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось с Рифатом. Они лучше это знают. Жемалетдинов — хороший игрок. Он единственный из "Локомотива", кто попал в 33 лучших игрока", — сказал Сёмин.
Отметим, что Жемалетдинов травмировался на тренировке клуба. По итогам сезона его включили в символическую сборную 33 лучших игроков сезона в Премьер-Лиге.
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