Семин считает, что "Зенит" движется в правильном направлении
Фото: твиттер Семина\Автор неизвестен
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о курсе развития "Зенита".
"Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к "Зениту", он идет в правильном направлении.
Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб. Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.
Во-вторых, "Зенит" выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу.
В-четвертых, всех, кто вверху, "Зенит" обыграл – кроме "Сочи". В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла "Бетис", к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то "Зенит" в своем нынешнем состоянии мог бы претендовать и на победу в Лиге Европы", - сказал Семин.
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