Семин рассказал, сможет ли Дзюба заиграть в Турции
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Известный российский тренер Юрий Семин уверен в способности Артема Дзюбы заявить о себе в чемпионате Турции.
Как известно, бывший форвард "Зенита" может перейти в "Адана Демирспор".
"Турция – актуальное направления для многих россиян. Футболистов это тоже касается, видимо. Если перейдет, то будем следить. Не так много наших игроков выступают за рубежом, поэтому в любом случае интересно.
Поскорее бы он уже хоть куда-то перешел и начал играть. Турецкий чемпионат не сильнее нашего. Дзюба сможет там проявить себя", – сказал специалист.
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