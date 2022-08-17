Семин рассказал, сможет ли Дзюба заиграть в Турции

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Известный российский тренер Юрий Семин уверен в способности Артема Дзюбы заявить о себе в чемпионате Турции.

Как известно, бывший форвард "Зенита" может перейти в "Адана Демирспор".

"Турция – актуальное направления для многих россиян. Футболистов это тоже касается, видимо. Если перейдет, то будем следить. Не так много наших игроков выступают за рубежом, поэтому в любом случае интересно.

Поскорее бы он уже хоть куда-то перешел и начал играть. Турецкий чемпионат не сильнее нашего. Дзюба сможет там проявить себя", – сказал специалист.

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