Семин раскрыл секрет успешной игры "Зенита"
Фото: твиттер Семина\Автор неизвестен
Известный российский тренер Юрий Семин не считает, что лидерство "Зенита" в российском футболе является незаслуженным.
По словам наставника, в данной ситуации главный тренер "Зенита" Сергей Семак просто лучше работает, чем его оппоненты.
"А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще неправильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.
Какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же "Зенит" не имел столько болельщиков. Сейчас же он, наверное, уравнивается со "Спартаком" по всей нашей стране, значит, они это все делают от души, чем-то притягивают…
Не чем-то, а именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион", – сказал Семин.
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