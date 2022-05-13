Семин поделился мнением об Анчелотти и рассказал о знакомстве с итальянцем

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о наставнике мадридского "Реала" Карло Анчелотти и рассказал о личном знакомстве с итальянцем.

"Кто из иностранных тренеров больше остальных впечатлил меня при общении? Карло Анчелотти, хоть наше знакомство и нельзя назвать таким близким. Тем не менее помню, как в 2007 году, когда я был президентом "Локомотива", он приезжал во главе "Милана" на международный турнир, организованный нашим клубом в Черкизове, и у нас была возможность пообщаться.

Очень симпатичный человек! Не зря его команды добиваются таких результатов. Будучи отталкивающим, высокомерным человеком, в современном футболе, в каждодневном общении с самостоятельными и богатыми игроками ты ничего не добьешься.

Еще мы с ним встречались в 2012 году, когда он работал в ПСЖ, а я в киевском "Динамо" и наши команды оказались в одной группе Лиги чемпионов. Мы проиграли в Париже, и он нам там преподал серьезный урок быстрых контратакующих действий, которые мы никак не могли сдержать. У нас не было шансов, хотя до того при другом тренере мы тот же ПСЖ в плей-офф Кубка УЕФА обыграли.

Это выдающийся тренер, и когда где-то читаю, что он, мол, не самый большой тактик, мне становится смешно. Тактика – важная составляющая для тренера, но одна из многих, и те же Фергюсон и Анчелотти это доказали! На одной тактике ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов и все пять главных европейских чемпионатов, как это удалось итальянцу!" – сказал Семин.

Также не пропустите: Клопп поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против "Челси". | https://dailysports.net