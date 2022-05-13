Семин поделился мнением об Анчелотти и рассказал о знакомстве с итальянцем
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о наставнике мадридского "Реала" Карло Анчелотти и рассказал о личном знакомстве с итальянцем.
"Кто из иностранных тренеров больше остальных впечатлил меня при общении? Карло Анчелотти, хоть наше знакомство и нельзя назвать таким близким. Тем не менее помню, как в 2007 году, когда я был президентом "Локомотива", он приезжал во главе "Милана" на международный турнир, организованный нашим клубом в Черкизове, и у нас была возможность пообщаться.
Очень симпатичный человек! Не зря его команды добиваются таких результатов. Будучи отталкивающим, высокомерным человеком, в современном футболе, в каждодневном общении с самостоятельными и богатыми игроками ты ничего не добьешься.
Еще мы с ним встречались в 2012 году, когда он работал в ПСЖ, а я в киевском "Динамо" и наши команды оказались в одной группе Лиги чемпионов. Мы проиграли в Париже, и он нам там преподал серьезный урок быстрых контратакующих действий, которые мы никак не могли сдержать. У нас не было шансов, хотя до того при другом тренере мы тот же ПСЖ в плей-офф Кубка УЕФА обыграли.
Это выдающийся тренер, и когда где-то читаю, что он, мол, не самый большой тактик, мне становится смешно. Тактика – важная составляющая для тренера, но одна из многих, и те же Фергюсон и Анчелотти это доказали! На одной тактике ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов и все пять главных европейских чемпионатов, как это удалось итальянцу!" – сказал Семин.
Также не пропустите: Клопп поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против "Челси". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Клопп недоволен Лигой Наций
-
"Эспаньол" уволил главного тренера. Назначить могут Каннаваро
-
Мбаппе в ближайшее время должен объявить о своем будущем
-
В "Спартаке" прокомментировали разрыв сотрудничества с Nike
-
Семин поделился мнением об Анчелотти и рассказал о знакомстве с итальянцем
-
Лаксальт высказался о перспективе Захаряна
-
Клопп поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против "Челси"
-
"Рома" хочет подписать Дибалу
-
"Атлетико" и "Барселона" могут совершить обмен форвардами
-
Тен Хаг хочет усиления всех линий в "Манчестер Юнайтед"
-
Пике прокомментировал скандал из-за Суперкубка Испании в Саудовской Аравии
-
Семак продлил контракт с "Зенитом"
-
Бензема и Кроос могут завершить карьеру через два года
-
Гвардиола рассказал, когда может продлить контракт с "Манчестер Сити"
-
Анчелотти высказался о победе над "Леванте"
-
Конте поделился мнением о разгроме "Арсенала"
-
Винисиус прокомментировал свой первый хет-трик в карьере
-
Артета прокомментировал разгром от "Тоттенхэма"
-
Модрич - первый игрок после Месси, который сделал хет-трик из ассистов в Ла Лиге
-
Семин считает, что "Зенит" движется в правильном направлении
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14